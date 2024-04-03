

«Грузинская мечта» движется в сторону евроазиатской тирании – Ауштрявичюс

03.04.2024 14:37





Литовский евродепутат от группы Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс отреагировал на решение «Грузинской мечты» принять т.н. российский закон.



«Похоже, что правящая партия Грузии движется в сторону евроазиатской тирании. Между ЕС и последним не существует компромисса, поскольку демократические критерии не являются предметом переговоров», — написал евродепутат в соцсети X.



«Грузинская мечта» вновь инициирует в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом на брифинге в офисе партии заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.







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