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«Грузинская мечта» движется в сторону евроазиатской тирании – Ауштрявичюс
03.04.2024 14:37
Литовский евродепутат от группы Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс отреагировал на решение «Грузинской мечты» принять т.н. российский закон.
«Похоже, что правящая партия Грузии движется в сторону евроазиатской тирании. Между ЕС и последним не существует компромисса, поскольку демократические критерии не являются предметом переговоров», — написал евродепутат в соцсети X.
«Грузинская мечта» вновь инициирует в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом на брифинге в офисе партии заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
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