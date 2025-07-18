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Министр внутренних дел встретился с Народным защитником


18.07.2025   11:15


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провел ознакомительную встречу с Народным защитником Леваном Иоселиани.

На встрече обсуждалась текущая ситуация в стране в области защиты прав человека.

Гека Геладзе подчеркнул важность деятельности института Народного защитника и отметил, что для дальнейшего повышения уровня защиты прав человека важно углубление сотрудничества между двумя институтами. По словам министра, защита прав человека и его безопасности является приоритетным вопросом для министерства.

В свою очередь Леван Иоселиани рассказал министру об основных направлениях деятельности института Народного защитника и выразил готовность к дальнейшему углублению партнерства.


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