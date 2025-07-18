Министр внутренних дел встретился с Народным защитником

18.07.2025 11:15





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провел ознакомительную встречу с Народным защитником Леваном Иоселиани.



На встрече обсуждалась текущая ситуация в стране в области защиты прав человека.



Гека Геладзе подчеркнул важность деятельности института Народного защитника и отметил, что для дальнейшего повышения уровня защиты прав человека важно углубление сотрудничества между двумя институтами. По словам министра, защита прав человека и его безопасности является приоритетным вопросом для министерства.



В свою очередь Леван Иоселиани рассказал министру об основных направлениях деятельности института Народного защитника и выразил готовность к дальнейшему углублению партнерства.





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