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Министр внутренних дел встретился с Народным защитником
18.07.2025 11:15
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе провел ознакомительную встречу с Народным защитником Леваном Иоселиани.
На встрече обсуждалась текущая ситуация в стране в области защиты прав человека.
Гека Геладзе подчеркнул важность деятельности института Народного защитника и отметил, что для дальнейшего повышения уровня защиты прав человека важно углубление сотрудничества между двумя институтами. По словам министра, защита прав человека и его безопасности является приоритетным вопросом для министерства.
В свою очередь Леван Иоселиани рассказал министру об основных направлениях деятельности института Народного защитника и выразил готовность к дальнейшему углублению партнерства.
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