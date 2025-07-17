Разведка Нидерландов фиксирует рост угроз диверсий со стороны России

17.07.2025 22:52





Нидерланды фиксируют увеличение количества цифровых атак со стороны России, направленных на подрыв стабильности общества и создание чувства тревоги.



Об этом говорится в новом совместном докладе Службы общей разведки и безопасности (AIVD), военной разведки (MIVD) и Национального координатора по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности (NCTV), передает NOS, пишет "Европейская правда".



Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом назвал Нидерланды "потенциальной целью" для диверсий и шпионажа.



Это обусловлено тем, что в Северном море проходит много интернет-кабелей, и их повреждение может иметь разрушительные последствия, как и саботаж электроснабжения или инфраструктуры.



Согласно докладу, цифровой саботаж может привести к временным перебоям в электроснабжении, интернете, платежных операциях или поставках чистой питьевой воды.



Три службы видят конкретные признаки российского саботажа. Например, пророссийские лица якобы пытаются задержать помощь Украине.





В отчете также отмечается, что такие государства, как Китай и Иран, продолжают активно шпионить ради получения нидерландских технологий.



На фоне уменьшения поддержки со стороны США и усиления международной напряженности, национальные службы призывают усилить киберзащиту и готовность к кризисам.



"Оценка угроз подтверждает, что мы в Нидерландах не можем сидеть сложа руки. Вопрос не в том, испытаем ли мы социально деструктивные последствия, а в том, когда это произойдет", – заявил представитель Национального координатора по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.



Недавно чешская разведка в своем отчете за 2024 год заявила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.



А федеральная разведывательная служба Швейцарии предупредила, что угроза шпионажа в стране в условиях роста глобальной нестабильности высока, причем основные угрозы исходят от России и Китая.





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