Французские военные полностью покинули Сенегал

17.07.2025 23:16





Франция в четверг, 17 июля, вернула два последних военных объекта властям Сенегала, завершив таким образом свое постоянное военное присутствие в стране, начавшееся в 1960 году. Торжественная церемония в честь вывода последних 350 французских военнослужащих прошла в столице Сенегала Дакаре.



Таким образом Франция продолжила вывод военных с территории своих бывших колоний в Западной и Центральной Африке. Париж начал последовательно выводить войска из региона в 2022 году.



В конце февраля 2025 года французские силы покинули Кот-д’Ивуар, еще раньше, в конце января, Франция завершила вывод войск из Чада. В Мали, Буркина-Фасо и Нигере после военных переворотов в последние годы отношения с Францией резко ухудшились, и новые власти стран разорвали военное сотрудничество с Францией.





В Центральной Африке французские войска остаются теперь лишь на одной базе в Габоне, которую они используют совместно с местными вооруженными силами. Кроме того, французские военные продолжают службу в Джибути.





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