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Семь политических объединений обратились в ЦИК с просьбой о присвоении им порядкового номера
18.07.2025 11:26
Центральная избирательная комиссия публикует список политических объединений граждан, подавших заявление в ЦИК о присвоении порядкового номера в случае участия в муниципальных выборах 4 октября 2025 года.
По информации, опубликованной ЦИК, в избирательную комиссию подали заявки семь политических объединений. Это:
«Гахария за Грузию» – номер 25.
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» (сокращенное название ПОГ «Грузинская мечта») – номер 41.
«Сильная Грузия – Лело, за народ, за свободу!» – Номер 9.
«Новый политический центр» (сокращенно «Гирчи») – номер 36.
«Единство – Национальное движение» (сокращенное название «Единство – ЕНД») – номер 5.
«Альянс патриотов Грузии» (сокращенное название «Патриоты Грузии») – номер 8.
«Коалиция за перемены Гварамия Мелия Гирчи. Время пришло» – номер 4.
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