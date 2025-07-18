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Семь политических объединений обратились в ЦИК с просьбой о присвоении им порядкового номера


18.07.2025   11:26


Центральная избирательная комиссия публикует список политических объединений граждан, подавших заявление в ЦИК о присвоении порядкового номера в случае участия в муниципальных выборах 4 октября 2025 года.

По информации, опубликованной ЦИК, в избирательную комиссию подали заявки семь политических объединений. Это:

«Гахария за Грузию» – номер 25.

«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» (сокращенное название ПОГ «Грузинская мечта») – номер 41.

«Сильная Грузия – Лело, за народ, за свободу!» – Номер 9.

«Новый политический центр» (сокращенно «Гирчи») – номер 36.

«Единство – Национальное движение» (сокращенное название «Единство – ЕНД») – номер 5.

«Альянс патриотов Грузии» (сокращенное название «Патриоты Грузии») – номер 8.

«Коалиция за перемены Гварамия Мелия Гирчи. Время пришло» – номер 4.


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