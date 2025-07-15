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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку
15.07.2025 18:26
Денис Шмыгаль ушел с поста премьер-министра Украины, - указанную информацию в Телеграмм распространяет сам Шмыгаль.
Он уже уведомил о своем решении Верховную Раду Украины.
«Прошу, принять мое прошение об отставке с должности премьер-министра. Спасибо нашим защитникам, защищающим фронт и Украину. Спасибо президенту Украину Владимиру Зеленскому за доверие», - пишет Шмыгаль.
Напомним, что вчера Владимир Зеленский заявил о том, что предложил пост премьера страны первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко.
Позже украинский лидер отметил, что «колоссальный опыт Дениса Шмыгаля будет действительно полезным на должности министра обороны».
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