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55% студентов-нерезидентов в вузах Грузии составляют граждане Индии


18.07.2025   11:19


Согласно данным на 2024-25 учебный год, в высших учебных заведениях обучается 187 800 студентов. 67% от общего числа студентов – студенты бакалавриата, 31% – магистратуры. 42% студентов обучаются в частных университетах, и эта доля со временем растёт.

Грузинская система высшего образования также привлекательна для иностранных студентов. В 2024-25 учебном году в грузинских университетах обучалось 37 100 иностранных студентов, 85% из которых – в частных (2019-20: 78%). 55% иностранных студентов – граждане Индии.

Средняя стоимость обучения на программе бакалавриата в частных университетах составляет 4909 лари. 56% предлагаемых программ относятся к ценовой категории до 4000 лари. Стоимость обучения для 22% студентов варьируется от 4001–6000 лари, а 22% программ превышают 6000 лари», — отмечает TBC Capital.


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