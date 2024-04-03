

В Грузии не зафиксировали ни одного конфликта между выходцами из РФ и с Украины

03.04.2024 20:37





Сотрудники правоохранительных органов Грузии с начала конфликта на Украине и притока беженцев оттуда не зафиксировали ни одного конфликта между ними и выходцами из России. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



"В Грузии не было не то чтобы какого-то инцидента в плане угрозы безопасности, но и конфликта, несмотря на то что в нашей стране находятся люди украинской и русской национальностей. Между ними не было и конфликта", - сказал Папуашвили журналистам.



По его словам, этого удалось достичь благодаря тому, что система безопасности и правоохранительные органы в Грузии работают хорошо.



По разным подсчетам, в Грузии на данный момент проживают и пользуются статусом беженца около 17 тыс. украинцев. По данным МВД Грузии, в 2022 году был зафиксирован 1 459 541 случай пересечения грузино-российской границы, в 2023 году - 1 856 236. В прошлом году республику покинули 1 887 108 человек, въехавшие из РФ.



ТАСС

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