

ООН призывает Грузию не принимать «российский закон»

09.04.2024 14:35





Организация Объединенных Наций в Грузии напоминает о заявлении от 26 февраля 2023 года , в котором выражается глубокая обеспокоенность по поводу повторного внесения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламент Грузии.



«Мы считаем, что принятие упомянутого законопроекта поставит под угрозу деятельность гражданского общества и СМИ и их важнейший вклад в развитие демократии Грузии и общества в целом», — говорится в заявлении представителя ООН.



ООН подчеркивает, что организации гражданского общества в Грузии оказывают существенную поддержку наиболее уязвимым группам общества и защищают их права.



«Стигматизация деятельности гражданского общества может оставить без должной помощи людей с ограниченными возможностями, вынужденных переселенцев, представителей меньшинств, пожилых людей, женщин, молодежи, детей, жертв домашнего насилия и других людей, нуждающихся в поддержке и помощи.



На протяжении более трех десятилетий Организация Объединенных Наций является надежным партнером Грузии, поддерживая развитие страны в соответствии с национальными приоритетами и оказывая помощь грузинскому народу вместе с нашими местными партнерами, включая гражданское общество и средства массовой информации», — указано в заявлении ООН.



Организация Объединенных Наций напоминает об аналитической оценке Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ/БДИПЧ, которая была проведена по запросу Народного защитника Грузии и по консультации со Специальным докладчиком ООН по вопросам мирных собраний и ассоциаций, согласно которому законопроект не соответствует духу международных обязательств Грузии.



«Принимая во внимание нынешнее членство Грузии в Совете ООН по правам человека, мы призываем парламент Грузии запрашивать юридические заключения компетентных региональных и международных органов, учитывать мнения этих органов по аналогичному законодательству и проводить широкие, инклюзивные и содержательные консультации с широким кругом заинтересованных сторон, на которых потенциально может повлиять принятие данного законопроекта», — говорится в документе.



При этом ООН выражает обеспокоенность тем, что парламент Грузии применил ускоренную процедуру для отмены обязательных избирательных гендерных квот. Введение временного механизма избирательных гендерных квот в Грузии было давней рекомендацией Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, направленной на компенсацию системного исключения женщин из процесса принятия политических решений. Его отмена является шагом назад в достижении гендерного равенства.



«Мы призываем правительство Грузии приложить все усилия для предотвращения действий, которые помешают выполнению международных обязательств Грузии и поставят под угрозу демократическое развитие страны», — говорится в заявлении.



3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах».



Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу намерений «Грузинской мечты» принять закон об «иноагентах». Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвала это решение»саботажем» европейского будущего Грузии.



Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после протестов власть решила его отозвать.





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