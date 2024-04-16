

Комиссар Совета Европы просит Грузию отозвать закон об иноагентах

16.04.2024 15:20





В Совете Европы выразили Грузии обеспокоенность относительно совместимости проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" со стандартами прав человека и негативного влияния, которое закон может оказать на работу СМИ и организаций гражданского общества.



Об этом говорится в письме комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти к спикеру грузинского парламента, сообщила пресс-служба СЕ.



По словам О'Флаэрти, правовая база, регулирующая законную деятельность некоммерческих организаций, должна содержать положения, недискриминационные и всегда должны базироваться на четких и беспристрастных стандартах прозрачности и отчетности, независимо от источников их финансирования.



"Замечу, что эта законодательная инициатива предусматривает разницу в отношении некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации исключительно на основании иностранного происхождения части финансирования", – отметил О'Флаэрти.



Он призвал парламент Грузии воздержаться от принятия этой законодательной инициативы в том виде, в каком она была внесена, и сотрудничать с национальными и международными партнерами, включая Совет Европы, по поводу того, как лучше всего обеспечить благоприятную среду для работы организаций гражданского общества и СМИ в стране.



Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах" и "российском законе", во вторник будет вынесен на пленарное заседание, несмотря на критику Запада и оппозицию со стороны гражданского общества.



15 апреля в парламентском комитете по правовым вопросам прошло первое слушание законопроекта. Комитет его одобрил.





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