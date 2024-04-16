

Омбудсмен призвал МВД обеспечить защиту свободы слова и собраний всех граждан

16.04.2024 23:18





«Народный защитник Грузии призывает министерство внутренних дел обеспечить защиту свободы слова и собраний всех граждан и в случае применения силы соблюдать соответствующие международные стандарты», — говорится в заявлении Народного защитника Грузии.



Как говорится в заявлении Левана Иоселиани, аппарат Народного защитника Грузии продолжает следить за митингом возле парламента в Тбилиси.



«К 22:00 16 апреля 2024 года МВД Грузии начало применять силу против участников акции. По данным СМИ, использован т.н. перцовый баллончик.



Народный защитник Грузии еще раз подчеркивает, что вмешательство в свободу собраний допустимо только в том случае, если действие принимает насильственный и/или противозаконный характер, в то же время применение силы должно соответствовать строгому критерию необходимости и соразмерности.



Народный защитник Грузии призывает министерство внутренних дел обеспечить защиту свободы слова и собраний всех граждан в безопасной среде, а в случае применения силы соблюдать соответствующие международные стандарты», — заявил Леван Иоселиани.





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