

Народный защитник посетил в авчальском изоляторе задержанных на акции

17.04.2024 12:23





Народный защитник Леван Иоселиани посетил задержанных на акции на проспекте Руставели, которые помещены в изолятор в Авчала.



По заявлению Иоселиани, в этом изоляторе находятся 6 человек, 2 из них указывают на физические повреждения. По его словам, отсюда у одного задержанного заметны повреждения в области лица, у другого телесных повреждений не видно.



Народный защитник сегодня же посетит изолятор в Дигоми, где, по его информации, находятся 8 человек.



Кроме того, омбудсмен говорит, что один человек переведен в клинику имени Бокерия.



«В изоляторе в Загеси 6 человек. Я навестил их всех. 2 из них указывают на физические повреждения, наш представитель берет в связи с этим объяснения. Мы передадим эту информацию в Специальную следственную службу и будем следить за ходом расследования.



Из 6 человек, которых посетил здесь, 2 указывают на [физические повреждения], но у одного из них заметны физические повреждения на лице. Другой говорит, что повреждения не видны, но он их получил», - сказал Иоселиани.





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