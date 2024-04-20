

Палата представителей США одобрила помощь Украине

20.04.2024 23:32





Палата представителей США одобрила выделение Украине пакета военной помощи в размере 60,8 миллиарда долларов.



Законопроект поддержали 311 членов Палаты представителей, против – 112.



В процедурном отношении законопроект теперь должен быть принят Сенатом, после чего его подпишет президент США Джо Байден.



В разговоре со СМИ представители США заявили, что часть боеприпасов может быть доставлена ​​в Украину в течение недели.



Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден подпишет документ немедленно, а помощь будет передана Украине сразу же после одобрения.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





