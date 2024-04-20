Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Палата представителей США одобрила помощь Украине


20.04.2024   23:32


Палата представителей США одобрила выделение Украине пакета военной помощи в размере 60,8 миллиарда долларов.

Законопроект поддержали 311 членов Палаты представителей, против – 112.

В процедурном отношении законопроект теперь должен быть принят Сенатом, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

В разговоре со СМИ представители США заявили, что часть боеприпасов может быть доставлена ​​в Украину в течение недели.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден подпишет документ немедленно, а помощь будет передана Украине сразу же после одобрения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна