

В Европарламенте инициирован проект резолюции о санкциях в отношении Иванишвили и депутатов ГМ

23.04.2024 20:40





Европарламент обсудит проект резолюции о требовании санкций в отношении членов «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили, а 25 апреля проведет голосование. Проект соответствующей резолюции под названием – «О попытке повторного представления в Грузии законопроекта об иностранных агентах и ограничении гражданского общества» размещен на сайте Европарламента.



Сегодня, 23 апреля, планируется обсудить проект резолюции, в котором вместе с депутатами Европарламента примет участие Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель.



В проекте резолюции отмечается, что Евросоюз должен ввести санкции против всех членов парламента Грузии, проголосовавших за принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



Также, если резолюция будет утверждена, Европарламент повторит свой призыв к Совету Евросоюза ввести санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Европарламент также обращается к Еврокомиссии, чтобы вся финансовая помощь Грузии стала зависима от отзыва законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



В проекте резолюции отмечается, что повторное представление законопроекта противоречит публичным комментариям, сделанным грузинскими официальными лицами в 2023 году, соответственно, репутации Грузии нанесен ущерб, а ее евроатлантические устремления подорваны, так как законопроект об «иностранном влиянии» ставит Грузию на тот же путь, на котором находятся РФ и подобные страны.



В проекте резолюции также отмечается, что представленный «Грузинской мечтой» законопроект об « иностранном влиянии» смоделирован по образцу закона, принятого в России в 2012 году, а аналогичные законопроекты были недавно приняты в Кыргызстане и оккупированной Абхазии.



В проекте резолюции говорится, что подобный российскому стилю законопроект об «агентах иностранного влияния» нанесет значительный ущерб проевропейскому пути Грузии, и случае принятия законопроекта, любое будущее решение о начале переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз должно быть перманентно приостановлено.



Авторы резолюции считают, что если законопроект будет принят, депутаты Европарламента призывают: Евросоюз — ввести санкции против всех депутатов, которые проголосуют за закон; Совет Европы — рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили; Еврокомиссию — определить в качестве условия для отмены закона прекращение всех финансовых операций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





