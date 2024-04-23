

Янез Ленарчич: Призываю лидеров Грузии отразить ожидания граждан и не отклонять страну от европейского пути

23.04.2024 21:12





Наша дверь открыта, так что, я призываю лидеров Грузии отразить ожидания граждан и не отклонять страну от европейского пути, - заявил на пленарном заседании Европарламента еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.



«В течение последних недель тысячи грузинских граждан вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на мирные демонстрации. Они вновь требовали от официальных лиц отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Мы уже видели впечатляющие сцены из Грузии в прошлом году. Граждане всех возрастов держали флаги Грузии и ЕС, демонстрируя сильную связь с демократией, с нашими общими европейскими ценностями и с путем Грузии в ЕС. Тогда правящая партия и правительство публично пообещали гражданам Грузии, что такой законопроект никогда не будет возвращен.



Призываю политических лидеров Грузии отозвать законопроект, как это произошло в прошлом году. Ясно, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям ЕС. Если он будет принят, это подорвет прогресс Грузии на пути к ЕС.



Будущее грузин - в Евросоюзе. Статус кандидата, который был предоставлен [Грузии] в прошлом году, сблизил наши отношения. Наша дверь открыта, поэтому я призываю лидеров Грузии отразить ожидания граждан и не отклонять страну от европейского пути. Работа гражданского общества и медиа-организаций критически важна для любой демократии. В Грузии очень живое гражданское общество, которое внесло вклад в успех и прогресс в продвижении страны к членству в ЕС.



Предлагаемый законопроект ограничит возможность свободной работы гражданского общества и медиа-организаций. Он ограничит свободу выражения и несправедливо стигматизирует гражданские общества, которые приносят пользу гражданам Грузии. Это также повлияет на поддержку ЕС народу Грузии, так как часть ее осуществляется через неправительственные организации. Прозрачность не должна превратиться в инструмент для ограничения возможности гражданского общества действовать свободно», - заявил Янез Ленарчич.





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