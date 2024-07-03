

ПА ОБСЕ приняла декларацию по оккупированным регионам Грузии

03.07.2024 15:37





Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Россию немедленно вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии, говорится в декларации, принятой на 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



«(В резолюции) повторяется призыв к немедленному и безоговорочному выводу российских вооруженных сил из оккупированных грузинских регионов Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года. Подчеркивается необходимость продолжать активное участие, особенно в рамках международных дискуссий в Женеве, для мирного урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Грузией, при полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах».



Парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает ухудшение гуманитарной ситуации с правами человека в оккупированных Россией регионах Грузии, говорится в документе.



«(Осуждает) Нарушения основных свобод и прав человека проживающих там людей, а также различного рода дискриминации против этнических грузин. Происходит изменение и стирание грузинских особенностей из памятников грузинского культурного наследия в обоих регионах, что является прямым результатом нынешней оккупационной и политики «русификации»», — говорится в декларации.



Парламентская ассамблея ОБСЕ также «осуждает жестокий имперский и колониальный характер России, который ярко проявляется в ее геноцидной войне против Украины, мягкой аннексии Беларуси и агрессии против Молдовы. А также в нападках на суверенитет и демократический выбор грузинского и армянского народов».



Источник: СОВА

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