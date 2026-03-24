Тамар Багратиони выступила в Вашингтон на рабочей сессии глобального саммита «Вместе ради лучшего будущего»

24.03.2026 21:44





Первая леди Грузии Тамар Багратиони выступила в Вашингтон на рабочей сессии глобального саммита «Вместе ради лучшего будущего», организованного Мелания Трамп.



По словам Тамар Багратиони, сегодня всех объединяет одна общая ответственность — благополучие детей и их будущее. Она подчеркнула важность взвешенных решений и подходов, которые позволят детям не только развиваться и создавать инновации, но и оставаться открытыми, любознательными и тесно связанными с внешним миром.



«Дорогие первые леди, уважаемые гости, прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность нашей хозяйке — госпоже Мелании Трамп. История запомнит, что именно вы собрали представителей 45 стран за одним столом и превратили материнский инстинкт в глобальное движение.



Я представляю нацию с более чем трёхтысячелетней историей. Грузией века назад правила царица Тамара — первая женщина-монарх, носившая титул царя. Она твёрдо верила, что величие правителя измеряется тем, как он защищает тех, кто больше всего нуждается в покровительстве. Для меня, как для первой леди, носить её имя и представлять наследие династии Багратионов — одновременно большая привилегия и ответственность.



Сегодня нас объединяет одна общая ответственность — благополучие наших детей и их будущее. Как первая леди, я всем сердцем служу этой миссии и, прежде всего, обращаюсь к вам как мать четырёх детей — человек, который хорошо понимает и переживает постоянную ответственность за благополучие ребёнка. Каждому родителю знакомо это тихое напряжение, которое мы носим в себе: желание защитить наших детей от опасностей и одновременно дать им свободу — расти, познавать и пользоваться возможностями быстро развивающейся эпохи. Найти этот баланс непросто — это ежедневный вызов. Тихая, невидимая, но очень реальная забота, которую разделяют семьи по всему миру. Мы не можем выбирать между безопасностью и развитием наших детей — наша обязанность обеспечить и то, и другое.



Именно поэтому огромное значение имеют разумные решения и подходы, которые позволят нашим детям не только развиваться и создавать инновации, но и оставаться открытыми, любознательными и связанными с внешним миром, иметь свободу игры и социализации, чтобы уверенно войти в будущее. Грузия предпринимает важные шаги на пути всеобъемлющей цифровой трансформации. Наш национальный подход основан на принципе «золотой середины» — это рамочная модель, направленная на баланс между технологическими инновациями, защитой человеческого достоинства, фундаментальных прав и, прежде всего, безопасностью детей», — заявила первая леди Грузии Тамар Багратиони.



Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится в США по приглашению первой леди Мелании Трамп.



Вместе с ней в США находятся заместитель министра образования, науки и молодёжи Грузии Байя Квициани и председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодёжи Мариам Лашхи.





