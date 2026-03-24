Зурабишвили: Приговор в отношении Элене Хоштария еще одно ужасное нападение на демократию и фундаментальные права в Грузии
24.03.2026 21:44
5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала судебный приговор в отношении одного из лидеров партии «Дроа», Элене Хоштариа, «ужасным нападением» на демократию и фундаментальные права в Грузии.
Как пишет Зурабишвили на платформе X, именно так «режим понимает свободу выражения».
«Политические репрессии в Грузии: Элене Хоштариа, лидер политической партии «Дроа», которая уже 6 месяцев находится под предварительным заключением, теперь приговорена к 18 месяцам лишения свободы. Просто за надпись на баннере.
Так режим понимает свободу выражения. Этот приговор - ещё одна шокирующая атака на демократию и фундаментальные права в Грузии», - пишет Саломе Зурабишвили.
