

Герчинский: Я искренне надеюсь, что Грузия станет частью следующей большой волны расширения ЕС

09.07.2024 11:07





«Я искренне надеюсь, что следующая большая волна расширения ЕС будет осуществлена в течение следующих пяти лет после избрания нового руководства ЕС», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



По словам Герчинского, есть надежда, что Грузия станет частью следующей большой волны расширения ЕС.



«Сегодня у нас очень важное событие, которое сфокусировано на расширении Евросоюза. Я очень рад, что несколько аналитиков, экспертов и ученых из разных стран приехали в Тбилиси, чтобы обсудить следующую большую волну расширения. Как известно, десять стран являются кандидатами на членство в ЕС. Грузия – одна из них. У каждой страны есть свои вызовы. Процесс продолжается. ЕС только что определился с будущим руководством. Конечно, следующее руководство ЕС начнет с больших амбиций. Расширение является одной из главных задач ЕС, и я искренне надеюсь, что следующая большая волна расширения ЕС будет осуществлена в ближайшие пять лет после избрания нового руководства ЕС. В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли Грузия частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, и после октябрьских выборов мы начнем работать над тем, чтобы Грузия стала частью следующего большого расширения Евросоюза», — заявил Павел Герчинский.



В Тбилиси проходит двухдневная международная конференция «Расширение Евросоюза — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в Евросоюз».







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