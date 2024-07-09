

Президент наградила представителей сферы технологий и инноваций

09.07.2024 23:50





Во дворце Орбелиани состоялся прием и церемония награждения представителей сферы технологий и инноваций. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



По их информации, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам мероприятия, подчеркнув важность технологий и инноваций, и сказала о сотрудничестве с зарубежными партнерами в этой сфере.



«Вы представляете сектор, который очень связан с нашими зарубежными партнерами. Я знаю, насколько вы переплетены и зависимы от этого. От этого зависит и ваше развитие, и поэтому в сегодняшней ситуации, которая очень трудна, но не безнадежна. В этой сложной ситуации, мы именно вместе с вами должны защитить эти отношения и дальнейшее их развитие, т.е. наш европейский и западный путь.



Еще хочу вам сказать, что в октябре я приглашена во Францию, на Саммит Франкофонии, в рамках которого проводится очень большая встреча по инновациям и технологиям. Меня пригласили как президента, и попросили, чтобы, если возможно вместе со мной была делегация именно стартапов и представителей этой сферы, которые соберутся в рамках саммита и будут иметь возможность провести ознакомительные встречи друг с другом. Посмотрим, как будут развиваться следующие месяцы», - заявила президент.





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