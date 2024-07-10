

Президент Грузии: Экономика страны развивается благодаря технологиям и инновациям

10.07.2024 10:19





Во дворце Орбелиани состоялся прием и церемония награждения представителей сферы технологий и инноваций, сообщает Администрация президента Грузии.



Саломе Зурабишвили обратилась к участникам мероприятия и рассказала о важности сотрудничества с зарубежными партнерами в этой сфере.



«Я рада, что у нас есть возможность встретиться здесь в таком формате. Ваша сфера, ваша инициатива, стартапы и вся эта сфера инноваций, технологий важны для Грузии не только сегодня, но еще более важны для завтрашнего дня, потому что это растущая сфера, у которой есть возможность привлечь инвестиции в страну, представить себя миру и мировому рынку и тем самым способствовать всем видам развития.



Технологии и инновации, благодаря этому экономика страны действительно развивается, а без этого она развиваться не может. Поэтому по линии экономики вы, так сказать, наша линия фронта, и не только экономика, сюда входит всё: знания, образование и вообще динамичность страны и ее экономики. Если она не динамична, значит, что-то идет не так, и это не та страна, которую мы хотим.



Кроме того, вы представляете сектор, который очень связан с нашими зарубежными партнерами. Я знаю, насколько вы зависимы от этого, от этого зависит и ваше развитие, и поэтому в сегодняшней ситуации, которая очень трудна, но не безнадежна, в этой сложной ситуации, мы должны беречь эти отношения с вами и беречь дальнейшее развитие этих отношений, то есть наш европейский и западный путь.



Еще хочу вам сказать, что в октябре меня пригласили во Францию, на Саммит Франкофонии, в рамках которого проводится очень большая встреча инноваций и технологий. Меня пригласили как президента, и меня попросили, чтобы, если будет возможность, с вами в состав делегации войдут стартапы и представители этой сферы, которые соберутся в рамках саммита и будут иметь возможность провести ознакомительные встречи с каждым другой. Посмотрим, как будут развиваться ближайшие месяцы», — сказала Президент.





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