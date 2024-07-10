

Петер Фишер: Германия пересматривает отношения с Грузией

10.07.2024 12:04





Германия ведет пересмотр отношений с Грузией, - об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Грузии Петер Фишер.



«Сегодня у нас мероприятие, организованное гражданским обществом Германии, на котором обсуждается расширение ЕС. Здесь находятся три члена германского парламента, и это очень важная тема для Грузии, поскольку Грузия является кандидатом на членство в ЕС, но мы подошли к очень сложному моменту в этом процессе, в процессе вступления. Как вы знаете, исходя из действий правительства Грузии, Европейский совет, состоящий из 27 глав государств и правительств, лиц, принимающих решения о расширении, 27 июня принял решение приостановить процесс вступления Грузии. Процесс вступления Грузии приостановлен. Это сейчас является политикой Евросоюза и это очень досадно, потому что все могло быть совсем иначе, мы могли бы очень быстро идти вперед, мы хотим продвигаться вперед, но скорость и качество процесса вступления - в руках кандидата.



Что касается Германии, мы также пересматриваем наши отношения с Грузией. Как вы знаете, у нас очень широкие и глубокие отношения. Вместе с Соединенными Штатами Америки мы являемся одним из крупнейших доноров сотрудничества развития Грузии. Мы решили на данный момент не брать на себя новые обязательства в отношении Грузии, поэтому в настоящее время у Германии нет новых финансовых обязательств по Грузии. Кроме того, вооруженные силы Германии отменили участие в учениях «Достойный партнер». Мы отменили большой правовой форум, который прошел в Тбилиси в прошлом году и должен был состояться в Берлине этим летом. Мы рассматриваем дальнейшие действия», - отметил Петер Фишер.



По его словам, грузинам следует подумать о том, насколько важно для них вступление в Евросоюз.



«Если подытожить, процесс вступления в ЕС приостановлен. Это очень прискорбно, мы должны быть в гораздо лучшем положении, мы должны двигаться вперед, и я обращаюсь к нашим грузинским друзьям: мы хотим, чтобы вы вступили в ЕС, но вы знаете процесс. Вы должны соответствовать нашим стандартам, и если не соответствуете, то вступить не сможете. Так что граждане Грузии и грузинские друзья должны подумать о том, насколько важен ЕС для вас, ваших детей, ваших внуков. Если вы хотите этого, то должны вернуться к нашему курсу», - сказал Петер Фишер.





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