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Партия «За Грузию»: Заявление российской разведки является прямой попыткой вмешательства в октябрьские выборы
10.07.2024 12:09
Заявление российской разведки является прямой попыткой вмешательства в октябрьские выборы и помощи «Мечте» в фальсификации выборов, что обязательно будет иметь продолжение, - об этом говорится в заявлении партии «Гахария за Грузию».
Как поясняет партия, сейчас внимание всех акторов должно быть переключено на защиту выборов - октябрьские выборы не будут обычными выборами - это будут первые выборы, которые правительство, имеющее абсолютную власть, проведет с помощью России.
«Совпадение заявления с недавними заявлениями «Мечты» ясно подтверждает, что власти скоординировали комплексный процесс фальсификации выборов с Москвой. Главным инструментом фальсификации и воздействия на избирателей является пропаганда в российском стиле, согласно которой Запад планирует вмешательство в выборы и революцию.
Данная фальшь, в действительности придуманная для перекрытия российского вмешательства в выборы, активно распространяется правительственными пропагандистскими каналами, т.н. экспертами, тролль-ботами и высшими должностными лицами «Мечты» - они обвиняют Запад в попытке революции и враждебности суверенитету страны, а Россию упоминают гарантом суверенитета, тогда как Запад уже 30 лет защищает наш суверенитет от России, которая оккупировала 20% наших территорий», - говорится в заявлении.
По мнению партии, на этих выборах будет решаться вопрос не только защиты европейского будущего, но и защиты суверенитета и территориальной целостности.
Для информации, российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало информацию, где отмечается, что американские «кураторы» уже дали команду оппозиционным силам в Грузии начать планировать протесты, приуроченные к выборам в парламент.
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