

Фишер опроверг информацию о том, что Германия прекратила выдачу учебных виз гражданам Грузии

10.07.2024 12:37





По словам посла Германии в Грузии Петера Фишера, выдача учебных виз гражданам Грузии в Германии не прекращена.



Посла спросили о распространенной информации о том, что Германия прекратила выдачу учебных виз гражданам Грузии.



«Эта информация является ложью и не соответствует правде», — заявил посол.





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