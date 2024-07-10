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Фишер опроверг информацию о том, что Германия прекратила выдачу учебных виз гражданам Грузии
10.07.2024 12:37
По словам посла Германии в Грузии Петера Фишера, выдача учебных виз гражданам Грузии в Германии не прекращена.
Посла спросили о распространенной информации о том, что Германия прекратила выдачу учебных виз гражданам Грузии.
«Эта информация является ложью и не соответствует правде», — заявил посол.
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