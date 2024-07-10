

Кто чаще всех пропускал заседания парламента - отчет TI Georgia

10.07.2024 14:04





Пленарные заседания по неуважительной причине больше всего пропускали от оппозиции Цезарь Чочели и от большинства - Элисо Болквадзе. Об этом говорится в информации, распространенной «Международной прозрачностью –Грузия», которая оценивает деятельность парламента Грузии в 2023 году.



Что касается активности парламентариев, то, по данным неправительственной организации, на командировки за границу 98 членов парламента было потрачено 1,836,033.17 лари.



«Инициаторами наибольшего числа всего законопроектов от большинства являются Ирма Заврадашвили (105 законопроектов) и Александр Раквиашвили от оппозиции (74 законопроекта);



Пленарные заседания по неуважительной причине больше всего пропускали от оппозиции Цезарь Чочели (23 пропуска), и от большинства - Элисо Болквадзе ( 13 пропусков);



Больше всего комитетские заседания пропускал Георгий Годабрелидзе от оппозиции (16 пропусков), а от большинства - Мариам Лашхи (10 пропусков).



Негативно оцениваются следующие законодательные изменения: инициатива о предварительном запрете временных конструкций во время собраний и манифестаций, изменения касательно вещателей в связи с регулированием языка ненависти, изменения в регламенте о подотчетности и контроле», - говорится в информации.



Отмечается, что в 2023 году открытость и прозрачность парламента ухудшились. «Отказ на вход в здание парламента и присутствие на заседании комитета без обоснования происходил лишь с общим указанием на правила безопасности парламента. Кроме того, задействованы обновленные регуляции аккредитации СМИ, что сделало парламент еще более закрытым и непрозрачным ведомством для представителей критически настроенных СМИ. С регламентом парламента ухудшился парламентский контроль; осуществление надзора за сектором безопасности слабое. Группа доверия по-прежнему осуществляет деятельность в неполном составе; в парламенте не создается временная следственная комиссия. Большинство искусственно препятствует созданию временной следственной комиссии. Следует отметить, что голосование по проекту постановления о создании временной следственной комиссии по изучению коррупционных и других противоправных действий в судебной системе не состоялось, поскольку депутаты большинства не зарегистрировались перед заседанием. По их словам, это был «акт солидарности» судьям, попавшим под санкции; министры и другие подотчетные лица не отвечали своевременно и полно на вопросы депутата, особенно когда автором вопроса был депутат от оппозиции», - говорится в опубликованной информации.





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