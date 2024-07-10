Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вольский повторяет заявления России, комментируя заявление посла Германии


10.07.2024   15:37


«Заявления на тему прозрачности неправительственных организаций по меньшей мере несправедливы и вызывают определенные вопросы – действительно не стоит ли за этими шагами идея сменить правительство и наполнить правительство такими людьми, как Ломджария», — так, повторяя провокационные вбросы России, первый вице-спикер парламента Гия Вольский комментирует заявление посла Германии в Грузии о решении «не брать на себя никаких новых финансовых обязательств перед Грузией».

Петер Фишер, выступая на конференции в Тбилиси 10 июля, заявил, что риторика грузинского правительства сильно изменилась, и благодаря принятым правительством законам (в частности закону «об иноагентах») изменилась и политика стран-членов ЕС в отношении Грузии.

«С нашей стороны мы говорим о том, что прозрачность необходима, потому что неправительственные организации прочно обосновались на передовой линии радикальной оппозиции и интенсивно нападают на власть, в том числе требуют отставки и государственного переворота.

Поэтому государство решило, что средства, получаемые неправительственными организациями, должны быть прозрачными для общественности, и никто не должен ограничивать их деятельность. Общественность должна знать, за кого голосовать на выборах — за людей, планирующих переворот и дестабилизацию в стране, или за правительство, демонстрирующее сильную тенденцию стабильности и экономического развития», — заявил Гия Вольский.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна