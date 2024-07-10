

Вольский повторяет заявления России, комментируя заявление посла Германии

10.07.2024 15:37





«Заявления на тему прозрачности неправительственных организаций по меньшей мере несправедливы и вызывают определенные вопросы – действительно не стоит ли за этими шагами идея сменить правительство и наполнить правительство такими людьми, как Ломджария», — так, повторяя провокационные вбросы России, первый вице-спикер парламента Гия Вольский комментирует заявление посла Германии в Грузии о решении «не брать на себя никаких новых финансовых обязательств перед Грузией».



Петер Фишер, выступая на конференции в Тбилиси 10 июля, заявил, что риторика грузинского правительства сильно изменилась, и благодаря принятым правительством законам (в частности закону «об иноагентах») изменилась и политика стран-членов ЕС в отношении Грузии.



«С нашей стороны мы говорим о том, что прозрачность необходима, потому что неправительственные организации прочно обосновались на передовой линии радикальной оппозиции и интенсивно нападают на власть, в том числе требуют отставки и государственного переворота.



Поэтому государство решило, что средства, получаемые неправительственными организациями, должны быть прозрачными для общественности, и никто не должен ограничивать их деятельность. Общественность должна знать, за кого голосовать на выборах — за людей, планирующих переворот и дестабилизацию в стране, или за правительство, демонстрирующее сильную тенденцию стабильности и экономического развития», — заявил Гия Вольский.





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