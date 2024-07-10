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Состояние Бидзины Иванишвили превысило 7 миллиардов долларов — Bloomberg
10.07.2024 16:40
Состояние самого богатого жителя Грузии и основателя правящей партии Бидзины Иванишвили достигло рекордных $7,3 млрд — сообщает Bloomberg.
В рейтинге Bloomberg Иванишвили занимает 369-е место среди 500 богатейших людей планеты.
Forbes по-прежнему сдержанно оценивает активы Иванишвили в 4,9 миллиарда долларов и дает ему 624 место.
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