

Депутаты Бундестага Германии против отмены визовой либерализации с Грузией была бы нецелесообразной

10.07.2024 18:04





Депутаты Бундестага Германии Робин Вагенер, Томас Хакер и Кнут Абрахам на пресс-конференции в Тбилиси отметили, что отменять визовую либерализацию с Грузией было бы нецелесообразно.



По мнению депутата Бундестага Робина Вагенера, отменять безвизовый режим с Грузией было бы неправильно.



«Что касается безвизового режима, нам нужно быть очень осторожными, когда мы собираемся на что-то реагировать. Мы видим, что население Грузии хочет вступить в Евросоюз. Мы хотим, чтобы у них была возможность приехать в Европу без визы, мы хотим, чтобы они посетили Европу, увидели, что такое европейская жизнь и что она значит и т. д. На мой взгляд, такая реакция сейчас, то есть отмена визового режима, была бы нецелесообразной», — заявил Вагенер.



Томас Хакер, член Бундестага, отметил, что либерализация визового режима – лучший способ, особенно для молодежи, приехать и учиться в Европе.



«Это лучший способ для народа узнать друг друга, беспрепятственно путешествовать и навещать друг друга. Особенно это касается молодежи, ведь у нее есть возможность приехать, получить образование, работать и т.д. Поэтому мы не хотим останавливать и прекращать это», — заявил Хакер.



По словам депутата Бундестага Кнута Абрахама, отмена безвизового режима будет на руку тем, кто не хочет, чтобы Грузия стала частью Европы.



«Я поддерживаю идею, что мы не должны трогать безвизовый режим для населения. Это было огромное достижение в 2016 году, и мы так усердно за него боролись не потому, что были технические проблемы, а из-за того, что это был огромный сигнал о том, что вы с нами, вы принадлежите нашему пространству. Отменить подобное очень легко, но восстановить будет очень сложно, практически невозможно. Боюсь, что, пойдя на такой шаг, это будет на руку тем людям, которые не заинтересованы в том, чтобы Грузия стала частью Европы», — заявил Кнут Абрахам.







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