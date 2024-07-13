

В России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду по ТВ

13.07.2024 15:57





На российском телевидении впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Об этом пишет Sports.ru и другие издания.



Федеральные телеканалы «Первый» и «Россия-1» отказались от трансляций Олимпиады по политическим мотивам из-за «нынешних реалий», утверждает Sports.ru. Ранее о том, что телеканалы сочли «неправильным» показывать Олимпиаду, на которую допустили лишь нескольких спортсменов из России в нейтральном статусе, писала «Комсомольская правда».



Переговоры о покупке прав на трансляцию соревнований вели «Матч ТВ» и холдинг VK. Однако в апреле владельца прав на показ Олимпиады в России – главу «Телеспорта» Петра Макаренко – арестовали по обвинению в мошенничестве. Кроме того, следует из публикаций СМИ, после того как стало известно, что и некоторые допущенные российские спортсмены на игры не поедут, заключать миллионные контракты оказалось нецелесообразным.



В итоге ни «Матч ТВ», ни VK права не купили и официально показывать Олимпиаду, которая стартует уже 26 июля, не будут. Стриминговые сервисы Okko и Wink также контракты на трансляцию игр не заключали.



Последний раз Олимпийские игры в России не показывали по телевидению в 1984 году, когда СССР их бойкотировал.





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