

NDI и IRI запустили долгосрочные международные миссии по наблюдению за выборами в Грузии

25.07.2024 11:02





Национально-демократический институт (НДИ) и Международный республиканский институт (МРИ) США запустили международные наблюдательные миссии перед парламентскими выборами в Грузии, которые состоятся 26 октября. Долгосрочная беспартийная оценочная миссия НДИ прибыла в Тбилиси 22 июля. МРИ объявил о запуске миссии 18 июля.



«Команда изучит различные тематические вопросы, связанные с выборами, в том числе: процесс избирательной кампании, проведение выборов, СМИ и информационная среда, а также гендерные вопросы и вопросы инклюзивности», — заявили в НДИ, добавив, что команда организации также встретится с представителями государства, политических партий, гражданского общества, местных мониторинговых организаций, представителей частных и государственных СМИ. Группа долгосрочной оценки НДИ состоит из пяти долгосрочных аналитиков, главы миссии и их помощников в Грузии.



Что касается миссии МРИ, 20 долгосрочных наблюдателей покроют избирательные округа по всей Грузии за несколько месяцев до октябрьских парламентских выборов. В МРИ заявили, что «все стороны, участвующие в избирательных процессах, открыты для присутствия международной наблюдательной миссии в стране».



«Правительство Грузии имеет возможность уделить приоритетное внимание прозрачности выборов, чтобы гарантировать, что Грузия проведет заслуживающие доверия выборы, свободные от всех форм давления и физических препятствий. Таким образом, эти выборы станут лакмусовым тестом для демократической траектории Грузии», — заявил региональный директор МРИ по Евразии Стивен Никс.



19 июля миссия МРИ уже встретилась с председателем ЦИК и его заместителем. 20 июля миссия встретилась с премьер-министром Ираклием Кобахидзе (который также является главой Избирательного штаба «Грузинской мечты») и членами Парламента от «Грузинской мечты».



23 июля Комитет по иностранным делам Палаты представителей США провел слушания по обсуждению политики США в отношении Грузии и Молдовы накануне предстоящих выборов в двух странах. В ходе слушаний была подчеркнута важность обеспечения свободного и справедливого проведения предвыборного периода и октябрьских парламентских выборов. Докладчик, заместитель помощника госсекретаря США в Бюро Европы и Евразии Госдепартамента Джоша Хак, подчеркнул решающую важность свободных и справедливых парламентских выборов и «непоколебимую» поддержку грузинского гражданского общества со стороны США. «Будущее Грузии должно решаться грузинским народом, поэтому мы должны быть осторожны с угрозами, с которыми Грузия сталкивается со стороны России, которая все еще оккупирует двадцать процентов территории Грузии», – сказал он.





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