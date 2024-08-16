

Саакашвили надеется выйти на свободу после обмена заключенными между РФ и Западом

16.08.2024 16:44





Газета The Wall Street Journal опубликовала письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он недвусмысленно намекнул, что надеется попасть в списки следующего обмена заключенными между Россией и странами Запада.



«Обмен пленными 1 августа возродил мои надежды на то, что когда-нибудь придет и мой черед обрести свободу. Я живу с надеждой, потому что без нее у меня не осталось ничего», — пишет Саакашвили.



Экс-президент считает, что «подвергся российским репрессиям» за «сопротивление влиянию» Кремля также, как убитый в тюрьме Алексей Навальный или Владимир Кара-Мурза, попавший в последний обмен.



«Я также подвергся российским репрессиям, будучи приговоренным к шести годам тюремного заключения по сфабрикованным обвинениям, а впереди меня ждут новые суды, которые могут увеличить срок заключения еще на 11 лет. Как и Кара-Мурза, я был отравлен своими похитителями и, вероятно, буду страдать от симптомов всю оставшуюся жизнь», — пишет он.



Саакашвили считает, что «Россия ненавидела успехи» его правительства, а «вторжение Владимира Путина в Грузию в 2008 году было направлено» на его свержение.



«Когда этого не удалось, он оказал значительную поддержку пророссийскому олигарху Бидзине Иванишвили, который сегодня управляет рычагами власти в Грузии из тени. Решимость Иванишвили уничтожить демократию и подавить волю народа вызвала волну протестов весной… Он публично заявил, что я являюсь инструментом западных интересов. По этой причине я остаюсь за решеткой», — пишет политик.



Экс-президент добавляет, что Amnesty International назвала его жертвой «политической вендетты», а Совет Европы – «узником Путина».



Он пишет, что опросы внутри Грузии показывают поддержку его освобождения «значительным большинством». По вопросу освобождения работает, в том числе, украинский лидер Владимир Зеленский, добавляет он.





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