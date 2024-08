Брегадзе: Нынешнюю тяжбу можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность

30.08.2024 17:10





«Государство, часть территории которого до сих пор оккупировано, должно иметь легитимную возможность открыто получать информацию об иностранных интересах и доводить ее до сведения населения», — написал в социальной сети министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, комментируя рассмотрение исков в Конституционном суде.



По его словам, нынешнюю тяжбу можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность.



«Нынешнюю тяжбу в Конституционном суде можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность; объективная осведомленность vs дезинформации; ясность vs неясности;



P.s. Государство, часть территории которого до сих пор оккупировано, должно иметь легитимную возможность открыто получать информацию об иностранных интересах и доводить ее до сведения населения», — написал Рати Брегадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ