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Брегадзе: Нынешнюю тяжбу можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность
30.08.2024 17:10
«Государство, часть территории которого до сих пор оккупировано, должно иметь легитимную возможность открыто получать информацию об иностранных интересах и доводить ее до сведения населения», — написал в социальной сети министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, комментируя рассмотрение исков в Конституционном суде.
По его словам, нынешнюю тяжбу можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность.
«Нынешнюю тяжбу в Конституционном суде можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность; объективная осведомленность vs дезинформации; ясность vs неясности;
P.s. Государство, часть территории которого до сих пор оккупировано, должно иметь легитимную возможность открыто получать информацию об иностранных интересах и доводить ее до сведения населения», — написал Рати Брегадзе.
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