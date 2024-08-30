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Брегадзе: Нынешнюю тяжбу можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность


30.08.2024   17:10


«Государство, часть территории которого до сих пор оккупировано, должно иметь легитимную возможность открыто получать информацию об иностранных интересах и доводить ее до сведения населения», — написал в социальной сети министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, комментируя рассмотрение исков в Конституционном суде.

По его словам, нынешнюю тяжбу можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность.

«Нынешнюю тяжбу в Конституционном суде можно смело назвать прозрачность vs непрозрачность; объективная осведомленность vs дезинформации; ясность vs неясности;

P.s. Государство, часть территории которого до сих пор оккупировано, должно иметь легитимную возможность открыто получать информацию об иностранных интересах и доводить ее до сведения населения», — написал Рати Брегадзе.


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