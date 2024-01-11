

Патриархия Грузии приняла решение изгнать Сталина с иконы Матроны

11.01.2024 14:25





Патриархия Грузии обращается к дарителям иконы Святой Матроны с просьбой внести в икону соответствующие изменения в связи с эпизодом, связанным со Сталиным, либо Патриархия сделает это сама.



Об этом говорится в заявлении Патриархии.



«Из-за одного из эпизодов, изображенных на иконе почивающей Святой Матроны в соборе Святой Троицы (Самеба), в последние дни не утихают противоречивые разговоры и противостояния, которым придается некая политическая окраска. При этом икона стала объектом совершенно неоправданных оскорбительных действий, и напряженность еще больше возросла. Распространяются и другие неправильные взгляды, из-за чего поясняем следующее:



Вообще, исходя из канонических правил иконописания, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого, с изображением любого человека, в том числе правителей и простых людей, еретиков и гонителей христианской веры, даже те, кто мучил самого Святого. Однако это вовсе не означает, что икона прославляет этих лиц или присваивает им какое-либо достоинство, а такие детали являются отражением неоспоримых фактов, связанных со Святым.



Так как встреча И. Сталина со Святой Матроной, из-за недостаточности доказательств, не включена в канонический текст её жития, не признана Русской церковью, которая канонизировала её и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие детали, связанные с каноничностью иконописи.



Мы призываем дарителей самостоятельно внести соответствующие изменения в икону, либо это сделаем мы сами», — говорится в заявлении Патриархии.







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