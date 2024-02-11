

Начались выплаты компенсаций работникам Республиканской больницы

11.02.2024 12:35





Начались выплаты компенсаций сотрудникам тбилисской Республиканской больницы. До 250 сотрудников клиники уже выбрали предложенный министерством компенсационный пакет и это подтверждено соответствующим соглашением. Информацию об этом распространяет Министерство здравоохранения Грузии.



По информации ведомства, в Республиканской больнице продолжаются консультации между представителями Минздрава и сотрудниками клиники. Встречи по важным и интересным вопросам проводятся в ежедневном режиме.



Кроме того, в министерстве поясняют, что параллельно активно продолжается демонтаж фасада здания, которое, по заключению бюро экспертизы Самхараули, находится в остро аварийном состоянии и неотложно подлежит демонтажу.



На базе Республиканской больницы будет устроена новая многопрофильная, высокотехнологичная и соответствующая современным стандартам клиника, которая обеспечит все основные медицинские направления.





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