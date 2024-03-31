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Спасатели нашли в Бакуриани тело погибшего мужчины
31.03.2024 15:38
Спасатели обнаружили в снежной массе тело мужчины, попавшего под лавину в Бакуриани. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По их информации, тело погибшего спасатели извлекли из снежной массы и сейчас проводятся соответствующие юридические процедуры.
«Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД в результате интенсивных поисковых работ обнаружили в снежной массе тело мужчины, попавшего под лавину в Бакуриани Боржомского муниципалитета.
К работам были привлечены около 200 пожарных-спасателей, вертолет пограничной полиции, спасательные дроны, кинологическая служба и представители Сил обороны Грузии.
Спасатели извлекли тело погибшего из снежной массы, проводятся соответствующие юридические процедуры», - отмечается в информации.
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