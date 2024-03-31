

Спасатели нашли в Бакуриани тело погибшего мужчины

31.03.2024 15:38





Спасатели обнаружили в снежной массе тело мужчины, попавшего под лавину в Бакуриани. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



По их информации, тело погибшего спасатели извлекли из снежной массы и сейчас проводятся соответствующие юридические процедуры.



«Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД в результате интенсивных поисковых работ обнаружили в снежной массе тело мужчины, попавшего под лавину в Бакуриани Боржомского муниципалитета.



К работам были привлечены около 200 пожарных-спасателей, вертолет пограничной полиции, спасательные дроны, кинологическая служба и представители Сил обороны Грузии.



Спасатели извлекли тело погибшего из снежной массы, проводятся соответствующие юридические процедуры», - отмечается в информации.







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