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Трансферная цена игроков сборной Грузии выросла до 150 миллионов евро
01.04.2024 11:33
Портал Transfermarkt обновил данные, согласно которым, трансферная стоимость игроков сборной Грузии, завоевавшей путевку на чемпионат Европы, выросла до 150 миллионов евро.
Нынешняя цена вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили — 35 миллионов евро (до этого грузинский футболист стоил 30 миллионов евро). Трансферная стоимость Георгия Микаутадзе выросла и теперь составляет 9 миллионов евро (предыдущий показатель составлял 8 миллионов евро).
Пятерка самых дорогих игроков сборной Грузии:
1. Хвича Кварацхелия, «Наполи» — 80 миллионов евро.
2. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» — 35 миллионов евро.
3. Георгий Микаутадзе, «Мец» — 9 миллионов евро.
4. Отар Китеишвили, «Штурм» — 3 миллиона евро.
5. Саба Сазонов, «Торино» — 3 миллиона евро.
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