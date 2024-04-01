

Трансферная цена игроков сборной Грузии выросла до 150 миллионов евро

01.04.2024 11:33





Портал Transfermarkt обновил данные, согласно которым, трансферная стоимость игроков сборной Грузии, завоевавшей путевку на чемпионат Европы, выросла до 150 миллионов евро.



Нынешняя цена вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили — 35 миллионов евро (до этого грузинский футболист стоил 30 миллионов евро). Трансферная стоимость Георгия Микаутадзе выросла и теперь составляет 9 миллионов евро (предыдущий показатель составлял 8 миллионов евро).



Пятерка самых дорогих игроков сборной Грузии:



1. Хвича Кварацхелия, «Наполи» — 80 миллионов евро.



2. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» — 35 миллионов евро.



3. Георгий Микаутадзе, «Мец» — 9 миллионов евро.



4. Отар Китеишвили, «Штурм» — 3 миллиона евро.



5. Саба Сазонов, «Торино» — 3 миллиона евро.





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