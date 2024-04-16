

Журналиста RT Дона Кортера задержали в аэропорту Тбилиси

16.04.2024 23:11





Журналиста RT Дона Кортера задержали в аэропорту Тбилиси. У него забрали паспорт и телефон. Кортер приехал в Грузию, чтобы сообщать о протестах против закона о иностранных агентах.



Сообщается, что его удерживали четыре часа в транзитной зоне и просили подписать какой-то документ, но он отказался.



Полиция не объяснила причины, по которым ему могут запретить въезд, и сказали, что он должен оставаться с ними до 23:00, после чего его могут отправить обратно в Москву.



В марте 2023 года Кортер также освещал беспорядки в Грузии из-за этого же закона, который впоследствии был отозван из-за общественного недовольства.



Ранее силы специального назначения появились у здания парламента в Тбилиси во время митинга против законопроекта об иностранных агентах. Спецназ встал у служебного входа, через который депутаты и сотрудники парламента должны покидать здание. Также там разместили водомет.





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