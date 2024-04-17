

Грузинские футболисты отреагировали на акции против закона «об иноагентах»

17.04.2024 11:48





Часть членов сборной Грузии по футболу реагирует на масштабные акции, проходящие на проспекте Руставели в Тбилиси против закона об «иноагентов».



К примеру, Буду Зивзивадзе написал в соцсети:



«Нет России, дорога Грузии – в Европу.



P.S. Пусть меня никто не благодарит, поскольку я говорю то, что должен сказать каждый грузин».



Схожее сообщении в соцсетях публикует и футболист Георгий Квилитая.



«Европа – это выбор Грузии, и ничто не может этого изменить», - написал он.



Футболист Георгий Чакветадзе опубликовал в Instagram фотографию флагов Грузии и Евросоюза, и подписал её «Грузия в Европе». То же самое сделал и еще один игрок сборной Джаба Канкава. В посте он также нецензурно высказался о России.





Обсуждение закона об «иноагентах» – законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – продолжится в парламенте Грузии сегодня, 17 апреля.



Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.





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