

Баскетбольная сборная Грузии прибыла в Латвию

26.06.2024 10:05









Турнир в Риге и Олимпиада в Париже



Матчи 23 и 26 февраля были важны для сборной Грузии не только с точки зрения турнирной таблицы кэ ЧЕ 2025 и завоевания права еще раз выступит на ЧЕ , но и в плане подготовки к предстоящим в начале июля текущего года в Риге матча кэ Олимпийских Игр 2024 . В Риге соперниками сборной Грузии в группе А будут сборные Латвии и Филиппин( матчи пройдут 2 и 4 июля) , в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выйдет в полуфинал , куда попадут также две лучшие команды из другой «рижской» группы ( группа Б) кэ Олимпийских Игр ( Бразилия, Камерун и Монтенегро) . Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.



Для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж , необходимо выиграть этот кэ в Риге. Сейчас трудно сказать сможет ли сборная Грузии выполнить эту сложную задачу. Фаворитом этого турнира в Риге считается сборная Латвии, которая в 2023 году блестяще сыграла на ЧМ и сейчас находится в отличной форме.



Фаны сборной Грузии надеются на то, что наша команда будет сражаться для успешного выступления в Риге . На турнире в Риге за сборную Грузии получат возможность сыграть Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили , которые в минувшем сезоне выступали за клубы НБА ( за «Орландо Мэджик» и «Сан-Антонио Сперс», их контракты истекли, они в ожидании предложений из новых клубов ) . Их, как и других игроков –баскетболистов сборных разных стран Европы по регуляциям НБА не отпускают на матчи сборных в разгар сезона в НБА , а дают им возможность выступать за сборные в период с июля до середины сентября, но регулируемое количество дней.



1- 8 июня сборная Грузии под руководством главного тренера, многоопытного сербского специалиста Александера Джикича провела в Тбилиси первую часть сборов.Вместе с Джикичем тренировки проводили его ассистенты Анатолий Бойса( бывший игрок сборной Грузии) и итальянский специалист Марко Эспозито, еще один ассистент главного тренера Манучар Маркоишвили (он работает ассистентом главного тренера бк «Монако»-чемпиона Франции 2024 года) присоединился к сборной Грузии в Италии, куда на сборы наша команда вылетела 9 июня. В Италии к сборной Грузии присоединились капитан нашей национальной команды и баскетболист «Виртуса» Торнике Шенгелия, а также С. Мамукелашвили и Джо Томассон. По регуляциям НБА, Мамукелашвили и Битадзе смогут тренироваться за сборную с 18 июня.Из-за травм в сборной Грузии не смогут один из ведущих игроков команды, титулованный Георгий Шермадини, а также опытный Бека Бурджанадзе.В сборной Грузии несколько молодых баскетболистов- в первую очередь назову 17-летнего Автандила Бахтадзе (210 см) , который два года назад перешел из Кутаиси в каунасский «Жальгирис» .



Как сообщила Федерация баскетбола Грузии ( ФБГ), с 10 июня наша сборная находилась на сборах в Тревизо(Италия)- была размещена в отеле «Maggior Consiglio». Рядом с отелем находится спорткомплекс «La Ghirada», где с 11 июня до 21 июня тренировалась наша команда.



Матч с Италией



23 июня сборная Грузии провела в г. Тренто товарищеский матч с национальной командой Италии, игра завершилась победой хозяев со счетом 79:68.



В ночь на 25 июня наша сборная прилетела из Италии в Ригу, оттуда на автобусе направилась в г. Юрмала, где продолжает сборы. Днём 25 июня автор этих строк побывал в той гостинице в г. Юрмала , где проживает сборная Грузии. Удалось пообщаться как с А. Джикичем и его помощниками, так и с баскетболистам и представителями Федерации баскетбола Грузии. Наши игроки тщательно готовятся к матчам кэ Олимпийских игр и полны желания успешно выступииь. 26 и 28 июня сборная Грузии проведет в г. Юрмала товарищеские матчи- закрытые для публики игры соответственно с Камеруном и Египтом, а 29 июня наша команда переедет в Ригу и там продолжит подготовку к матчам кэ Олимпийских Игр.



Поддержка зрителей в Риге



Ожидается, что в Риге за сборную Грузии с трибун будут поддерживать около 200 наших соотечественников - среди них будут как проживающие в городах Латвии выходцы из Грузии, сотрудники посольства нашей страны , а также уроженцы Грузии, проживающие в Литве, Эстонии, Польше и других государствах. На матчах в Риге за Грузию будет болеть проживающий в Исландии уроженец Сухуми, 44 летний Темо Кварцхава. Его отец Нугзар Кварцхава был футболистом сухумского «Динамо»(1969-1971) и команды действовавшего в Сухуми(в 1959-1993) Грузинского института субтропического хозяйства(1971-1977). С 2000 года в Нугзар Кварцхава и его супруга Мимоза Заракуа вместе с сыном Темо (с 2001 года) проживали в Португалии и вместе с близкими всегда поддерживали футбольные и баскетбольные команды Грузии на матчах в Португалии, участвовали во встречах с ним до и после игр. В последние 6 лет семья Кварцхава живет в Исландии ( с 2021 года там проживает и Тамара Кварцхава –дочь Нугзара и Мимозы), они были инициаторами сбора фанов сборных Грузии по баскетболу и хоккею, которые приезжали в Рейкьвик на матчи. В 2023 году Темо Кварцхава специально летал из Исландии на матчи баскетбольной сборной Грузии - в Нидерланды и Тбилиси, а также в Окинаву (Япония) на ЧМ 2023.



С 17 июня с.г. 72-летний Нугзар Кварцхава и его сын Темо находятся в Германии, где поддерживают футбольную сборную Грузии на матчах ЧЕ 2024. В конце июня Темо Кварцхава прилетит из Германии в Ригу для поддержки баскетбольной сборной Грузии.



В столице Латвии за сборную Грузии как всегда будет болеть проживающий с 1970 года в Риге уроженец Очамчирского района Имеди Кокая. В последние 26 лет он несколько раз становился победителем и призером Чемпионатов Латвии по каратэ (среди ветеранов), призером ряда ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов. В последние 4 года И. Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло» ( до этого он был заместителем председателя общества) , он активен в подготовке и проведении мероприятий грузинской диаспоры, форумов и встреч, связанных с развитием грузино-латвийских культурных и спортивных контактов.



По предварительным данным, в Ригу для поддержки нашей сборной намерены вылететь несколько десятков жителей Тбилиси и других городов Грузии.





Тенгиз Пачкория из Риги специально для «



Фото 1 - Часть баскетболистов сборной Грузии и Т. Пачкория в Юрмале (фото Хатуны Габиташвили )

Фото 2 -А.Джикич и Т.Пачкория в Юрмале (фото Хатуны Габиташвили )









Поклонникам спорта известно, что национальная баскетбольная сборная Грузии 5 раз выступала на Чемпионатах Европы (2011, 2013, 2015, 2017 и 2021/2022 ) и один раз на ЧМ( 2023). Следующее первенство континента пройдет в конце августа –первой половине сентября 2025 года в Кипре, Польше, Латвии и Финляндии, на ЧЕ 2025 выступят 24 сборные. В феврале с.г. сборная Грузии провела два матча квалификационного этапа ( кэ) ЧЕ 2025: 23 февраля наша команда неожиданно для многих проиграла выездной матч Дании, а 26 февраля в Тбилиси уступила многоопытной сборной Сербии, которая считается фаворитом группы (G) кэ ЧЕ 2025. В этой группе также выступает Финляндия, но она как одна их хозяек ЧЕ 2025 автоматически получила право играть на первенстве континента , поэтому из группы G в ЧЕ выйдут две лучшие команды кроме Финляндии. В ноябре 2024 и в феврале будущего года Грузия проведет оставшиеся 4 матча кэ ЧЕ ( дома с Финляндией и Данией, в гостях с Финляндией и Сербией).Матчи 23 и 26 февраля были важны для сборной Грузии не только с точки зрения турнирной таблицы кэ ЧЕ 2025 и завоевания права еще раз выступит на ЧЕ , но и в плане подготовки к предстоящим в начале июля текущего года в Риге матча кэ Олимпийских Игр 2024 . В Риге соперниками сборной Грузии в группе А будут сборные Латвии и Филиппин( матчи пройдут 2 и 4 июля) , в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выйдет в полуфинал , куда попадут также две лучшие команды из другой «рижской» группы ( группа Б) кэ Олимпийских Игр ( Бразилия, Камерун и Монтенегро) . Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.Для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж , необходимо выиграть этот кэ в Риге. Сейчас трудно сказать сможет ли сборная Грузии выполнить эту сложную задачу. Фаворитом этого турнира в Риге считается сборная Латвии, которая в 2023 году блестяще сыграла на ЧМ и сейчас находится в отличной форме.Фаны сборной Грузии надеются на то, что наша команда будет сражаться для успешного выступления в Риге . На турнире в Риге за сборную Грузии получат возможность сыграть Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили , которые в минувшем сезоне выступали за клубы НБА ( за «Орландо Мэджик» и «Сан-Антонио Сперс», их контракты истекли, они в ожидании предложений из новых клубов ) . Их, как и других игроков –баскетболистов сборных разных стран Европы по регуляциям НБА не отпускают на матчи сборных в разгар сезона в НБА , а дают им возможность выступать за сборные в период с июля до середины сентября, но регулируемое количество дней.1- 8 июня сборная Грузии под руководством главного тренера, многоопытного сербского специалиста Александера Джикича провела в Тбилиси первую часть сборов.Вместе с Джикичем тренировки проводили его ассистенты Анатолий Бойса( бывший игрок сборной Грузии) и итальянский специалист Марко Эспозито, еще один ассистент главного тренера Манучар Маркоишвили (он работает ассистентом главного тренера бк «Монако»-чемпиона Франции 2024 года) присоединился к сборной Грузии в Италии, куда на сборы наша команда вылетела 9 июня. В Италии к сборной Грузии присоединились капитан нашей национальной команды и баскетболист «Виртуса» Торнике Шенгелия, а также С. Мамукелашвили и Джо Томассон. По регуляциям НБА, Мамукелашвили и Битадзе смогут тренироваться за сборную с 18 июня.Из-за травм в сборной Грузии не смогут один из ведущих игроков команды, титулованный Георгий Шермадини, а также опытный Бека Бурджанадзе.В сборной Грузии несколько молодых баскетболистов- в первую очередь назову 17-летнего Автандила Бахтадзе (210 см) , который два года назад перешел из Кутаиси в каунасский «Жальгирис» .Как сообщила Федерация баскетбола Грузии ( ФБГ), с 10 июня наша сборная находилась на сборах в Тревизо(Италия)- была размещена в отеле «Maggior Consiglio». Рядом с отелем находится спорткомплекс «La Ghirada», где с 11 июня до 21 июня тренировалась наша команда.23 июня сборная Грузии провела в г. Тренто товарищеский матч с национальной командой Италии, игра завершилась победой хозяев со счетом 79:68.В ночь на 25 июня наша сборная прилетела из Италии в Ригу, оттуда на автобусе направилась в г. Юрмала, где продолжает сборы. Днём 25 июня автор этих строк побывал в той гостинице в г. Юрмала , где проживает сборная Грузии. Удалось пообщаться как с А. Джикичем и его помощниками, так и с баскетболистам и представителями Федерации баскетбола Грузии. Наши игроки тщательно готовятся к матчам кэ Олимпийских игр и полны желания успешно выступииь. 26 и 28 июня сборная Грузии проведет в г. Юрмала товарищеские матчи- закрытые для публики игры соответственно с Камеруном и Египтом, а 29 июня наша команда переедет в Ригу и там продолжит подготовку к матчам кэ Олимпийских Игр.Ожидается, что в Риге за сборную Грузии с трибун будут поддерживать около 200 наших соотечественников - среди них будут как проживающие в городах Латвии выходцы из Грузии, сотрудники посольства нашей страны , а также уроженцы Грузии, проживающие в Литве, Эстонии, Польше и других государствах. На матчах в Риге за Грузию будет болеть проживающий в Исландии уроженец Сухуми, 44 летний Темо Кварцхава. Его отец Нугзар Кварцхава был футболистом сухумского «Динамо»(1969-1971) и команды действовавшего в Сухуми(в 1959-1993) Грузинского института субтропического хозяйства(1971-1977). С 2000 года в Нугзар Кварцхава и его супруга Мимоза Заракуа вместе с сыном Темо (с 2001 года) проживали в Португалии и вместе с близкими всегда поддерживали футбольные и баскетбольные команды Грузии на матчах в Португалии, участвовали во встречах с ним до и после игр. В последние 6 лет семья Кварцхава живет в Исландии ( с 2021 года там проживает и Тамара Кварцхава –дочь Нугзара и Мимозы), они были инициаторами сбора фанов сборных Грузии по баскетболу и хоккею, которые приезжали в Рейкьвик на матчи. В 2023 году Темо Кварцхава специально летал из Исландии на матчи баскетбольной сборной Грузии - в Нидерланды и Тбилиси, а также в Окинаву (Япония) на ЧМ 2023.С 17 июня с.г. 72-летний Нугзар Кварцхава и его сын Темо находятся в Германии, где поддерживают футбольную сборную Грузии на матчах ЧЕ 2024. В конце июня Темо Кварцхава прилетит из Германии в Ригу для поддержки баскетбольной сборной Грузии.В столице Латвии за сборную Грузии как всегда будет болеть проживающий с 1970 года в Риге уроженец Очамчирского района Имеди Кокая. В последние 26 лет он несколько раз становился победителем и призером Чемпионатов Латвии по каратэ (среди ветеранов), призером ряда ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов. В последние 4 года И. Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло» ( до этого он был заместителем председателя общества) , он активен в подготовке и проведении мероприятий грузинской диаспоры, форумов и встреч, связанных с развитием грузино-латвийских культурных и спортивных контактов.По предварительным данным, в Ригу для поддержки нашей сборной намерены вылететь несколько десятков жителей Тбилиси и других городов Грузии.Тенгиз Пачкория из Риги специально для « Грузия Online Фото 1 - Часть баскетболистов сборной Грузии и Т. Пачкория в Юрмале (фото Хатуны Габиташвили )Фото 2 -А.Джикич и Т.Пачкория в Юрмале (фото Хатуны Габиташвили )





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