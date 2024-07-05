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Скончалась известная скрипачка Лиана Исакадзе
05.07.2024 13:07
Музыкант, скрипачка Лиана Исакадзе скончалась в возрасте 78 лет.
Информацию в социальной сети подтвердили члены её семьи.
Лиана Исакадзе окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского в 1970 году.
Лиана Исакадзе – одна из выдающихся скрипачек современности. Она принадлежала к вундеркиндам, в 3 года стала скрипачкой. Её игру отличал артистизм, глубокая музыкальность и виртуозность. В её репертуаре лучшие образцы классической и современной музыки. Исакадзе первая исполнила ряд новых произведений грузинских композиторов. Она являлась организатором фестиваля классической музыки в Батуми «Ночные серенады».
Музыкант в разное время получила многочисленные награды, премии и призы.
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