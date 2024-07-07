Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия простилась с Лианой Исакадзе


07.07.2024   16:51


Гражданские похороны выдающейся скрипачки Лианы Исакадзе прошли в Государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили в Тбилиси.

На похоронах присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр культуры и спорта Теа Цулукиани и мэр Тбилиси Каха Каладзе, которые выразили соболезнования членам семьи и родственникам усопшей.

Лиану Исакадзе предали земле в Пантеоне общественных деятелей на горе Махата.

Она скончалась в возрасте 78 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна