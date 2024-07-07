

Грузия простилась с Лианой Исакадзе

07.07.2024 16:51





Гражданские похороны выдающейся скрипачки Лианы Исакадзе прошли в Государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили в Тбилиси.



На похоронах присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр культуры и спорта Теа Цулукиани и мэр Тбилиси Каха Каладзе, которые выразили соболезнования членам семьи и родственникам усопшей.



Лиану Исакадзе предали земле в Пантеоне общественных деятелей на горе Махата.



Она скончалась в возрасте 78 лет.







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