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Грузия простилась с Лианой Исакадзе
07.07.2024 16:51
Гражданские похороны выдающейся скрипачки Лианы Исакадзе прошли в Государственном театре оперы и балета имени Закария Палиашвили в Тбилиси.
На похоронах присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр культуры и спорта Теа Цулукиани и мэр Тбилиси Каха Каладзе, которые выразили соболезнования членам семьи и родственникам усопшей.
Лиану Исакадзе предали земле в Пантеоне общественных деятелей на горе Махата.
Она скончалась в возрасте 78 лет.
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