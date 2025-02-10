

МИД хранит молчание по вопросу задействования Россией аэропорта в Сухуми

10.02.2025 14:13





«Грузинская мечта» и ее МИД пока не прокомментировали задействование Россией аэропорта в Сухуми.



7 февраля 2025. Аэропорт Сухуми принял первый тестовый рейс из Москвы.



В пресс-службе МИД нам пояснили, что никаких комментариев по этому поводу сделано не было, но они поинтересуются этим вопросом.



Ни «Грузинская мечта», ни другие структуры не делали никаких заявлений и комментариев по поводу открытия аэропорта в Сухуми.



Несколько лет назад, когда абхазская сторона заговорила о восстановлении аэропорта Сухуми, МИД Грузии, а также Агентство гражданской авиации Грузии заявили, что «международные полеты в оккупированном регионе Абхазии невозможны, поскольку это противоречит международному праву, уставу ИКАО и законодательству Грузии».



На открытие аэропорта в Сухуми отреагировали в партии «Гахария за Грузию».



«Несмотря на наши многочисленные обращения, незаконная передача аэропорта Сухуми России и ввод его в эксплуатацию режимом Иванишвили не вызвали никакой реакции.



Данный факт в очередной раз доказывает масштаб угрозы суверенитету и территориальной целостности страны со стороны режима Иванишвили, который объявил стратегических партнеров страны врагами, при этом с полным безразличием отнеся к осуществлению прямых рейсов авиакомпаний оккупирующего государства в оккупированную Абхазию. Он не только не сделал официального заявления о защите суверенитета и территориальной целостности страны, но и не обратился к своим западным партнерам, усилиями которых все это время строилась политика непризнания оккупированных территорий и поддержки суверенитета страны. Поэтому мы призываем наших западных партнеров и друзей дать должную оценку последнему шагу Кремля против суверенитета и территориальной целостности Грузии», — заявили в партии.



Аэропорт Сухуми и соответствующее воздушное пространство были закрыты с 1993 года.



Международная организация гражданской авиации не признает аэропорт Сухуми в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии.



ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.



«В пользование на 49 лет» — Соглашение между Сухуми и Москвой



Соглашение между Сухуми и Москвой о реконструкции аэропорта было подписано в июне 2023 года.



Тендер на проведение работ выиграла компания ООО «Инфраструктурное развитие», принадлежащая Рашиду Нургалиеву – сыну и полному тезке замсекретаря Совета безопасности РФ, бывшего главы МВД Рашида Нургалиева.



Компания восстанавливает аэропорт на беспрецедентно льготных условиях, включая освобождение от налога на имущество и прибыль в течение периода окупаемости до 25 лет.



Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродрома, аэровокзального терминала, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки.



Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в «государственной собственности» и передадутся инвестору в пользование на 49 лет.





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