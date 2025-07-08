Член «Лело»: Трех наших соратников, лидеров «Лело» подстерегли и доставили в наркологию

08.07.2025 21:37





Трем нашим соратникам (лидерам «Лело») устроили засаду и доставили в наркологию, — написал в Facebook генеральный секретарь «Лело-Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По его информации, в наркологию перевезены заместитель генерального секретаря Ото Парулава; глава по коммуникациям Леван Джорбенадзе и лидер молодежной организации Бека Беридзишвили.



Купрадзе добавляет, что случай произошел «одновременно в разных местах города, около домов, в Диди Дигоми, Сабуртало и Чугурети».



«Мы пытаемся найти и выйти на связь. Беку сперва остановили у дома, адвокаты и товарищи по команде уже в пути», — написал Купрадзе.





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