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Кобахидзе находится в клинике, в которую помещен бывший глава Аджарии


08.07.2025   22:20


Премьер-министр Ираклий Кобахидзе прибыл в Первую университетскую клинику, в которую помещен бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Вместе с Кобахидзе в клинике находятся министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе и председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили.

На данный момент никаких комментариев для СМИ не сделано.

Кадры публикует телеканал «Пирвели».

Напомним, 7 июля Министерство внутренних дел распространило информацию, что бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован в Сагареджо с огнестрельным ранением в области груди. Позже Рижвадзе был переведен в Первую университетскую клинику.

По данным следствия, 6 июля вечером Торнике Рижвадзе находился в гостях у своего друга Алекси Ахвледиани в Сагареджо. 7 июля в период примерно между 01:10 и 01:30 Рижвадзе тайно взял принадлежащее Алекси Ахвледиани огнестрельное оружие системы «Глок», которое тот «по неосторожности оставил в застекленной беседке рядом с домом», а затем, по их информации, также тайно перенес его в гостевую спальню и, оставшись один, выстрелил себе в грудь с целью самоубийства, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Прокуратура предъявила Ахвледиани обвинение по статье 238 УК Грузии (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия), которая в качестве меры наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.

Тбилисский городской суд избрал для председателя Агентства морского транспорта Алекси Ахвледиани залог в размере 30 000 лари и освободил его из зала суда.


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