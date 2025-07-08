Суд освободил главу Агентства морского транспорта под залог в 30 000 лари

08.07.2025 21:43





Тбилисский городской суд избрал для обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия Алекси Ахвледиани залог в размере 30 000 лари и освободил его из зала суда.



На заседании залог в размере 30 000 лари запросило обвинение, сторона защиты запросила залог, не связанный с заключением.



Адвокат Лали Апциаури также представила на заседании заявление родителей Торнике Рижвадзе, в котором они просили освободить Алекси Ахвледиани из зала суда.



Обвиняемый также воспользовался своим правом слова и заявил, что сотрудничество со следствием и в его интересах.



Дело касается случая в Сагареджо, когда бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в доме Ахвледиани предпринял попытку самоубийства с использованием оружия, принадлежащего Ахвледиани.



Алекси Ахвледиани предъявлено обвинение по статье 238 УК Грузии (небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия), которая в качестве меры наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.





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