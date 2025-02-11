

Сопредседатели Женевских дискуссий встретились с представителями «Грузинской мечты»

11.02.2025 19:30





Сопредседатели Женевских международных дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ встретились в Тбилиси 10 февраля с министром иностранных дел правительства «Грузинской мечты» Макой Бочоришвили и главой грузинской делегации Лашей Дарсалия. Встреча прошла в рамках подготовки к 63-му раунду дискуссий, запланированному на 4–5 марта.



Женевские международные дискуссии, которые были созданы после войны в августе 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Заседания проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая — гуманитарные вопросы.



По информации МИД Грузии, стороны обсудили основные вопросы повестки дня, в том числе соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Евросоюза, и его реализацию, а также возвращение вынужденно перемещенных лиц.



По той же информации подчеркивается важность восстановления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали без каких-либо предварительных условий и регулярного проведения вышеупомянутого механизма в Гали и Эргнети в соответствии с основополагающими принципами.



«На встрече грузинская сторона сосредоточила внимание на ситуации в сфере безопасности, гуманитарной ситуации и прав человека в оккупированных регионах и вблизи линии оккупации, а также на шагах, предпринимаемых в грубое нарушение основополагающих принципов международного права и направленных на незаконную аннексию оккупированных регионов. В этом контексте грузинская сторона особо выделила вопрос незаконной эксплуатации аэропорта в оккупированной Абхазии», — говорится в пресс-релизе МИД Грузии.



Согласно тому же пресс-релизу, «грузинская сторона также подчеркнула «незаконность запланированных т.н. президентских выборов, что представляет собой еще одно вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии».





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