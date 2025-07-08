Что включает проект резолюции Европарламента

08.07.2025 19:27





Сегодня в Европарламенте состоятся дебаты по вопросу Грузии в связи с отчетами Еврокомиссии за 2023 и 2024 годы, после чего будет проведено голосование по соответствующей резолюции. Оно запланировано на завтра.



В опубликованном на сайте Европарламента проекте резолюции указано, что «в последние годы в Грузии наблюдается демократический откат, особенно после парламентских выборов 26 октября 2024 года, которые не соответствовали международным демократическим стандартам и обязательствам Грузии в рамках ОБСЕ, и в результате которых был сформирован нелегитимный парламент, состоящий исключительно из одной политической партии – «Грузинская мечта». Фальсификация выборов включала в себя запугивание избирателей, подкуп, а также преследование наблюдателей». В проекте отмечается, что Россия систематически вмешивается в демократические процессы в Грузии.



Согласно проекту резолюции, Европарламент по-прежнему готов поддержать грузинский народ в достижении этих целей.



«Проект резолюции решительно осуждает насильственные репрессии против мирных протестующих, представителей гражданского общества, политических оппонентов и СМИ, произвольные и политически мотивированные аресты без достаточного правового основания и системные пытки. Требует от властей Грузии воздержаться от применения силы, уважать свободу собраний и выражения мнения, отменить недавно принятые репрессивные законы, направленные на подавление народного протеста, в том числе через вымогательские штрафы. Выражает особую обеспокоенность ростом числа политических заключённых и вновь призывает к их немедленному и безусловному освобождению», – говорится в проекте.



Проект подчеркивает ответственность Бидзины Иванишвили и других официальных и политических лидеров, включая Ираклия Кобахидзе, Шалву Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, мэра Тбилиси и генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, а также бывшего председателя партии Ираклия Гарибашвили, за ухудшение политического процесса в стране, допущение демократического отката, что ведет к авторитарной консолидации власти и действует вопреки конституционной цели евроатлантической интеграции страны.



Европарламент вновь подтверждает свою позицию, что решение существующего политического и конституционного кризиса в Грузии возможно только путем проведения новых парламентских выборов в течение ближайших месяцев — в улучшенной избирательной среде, под наблюдением независимой и беспристрастной избирательной администрации, а также добросовестных международных и независимых местных наблюдателей, чтобы обеспечить действительно справедливый, свободный и прозрачный процесс, отражающий истинную волю народа.



Проект подчеркивает, что «политика непризнания легитимности однопартийного парламента и назначенного им президента должна быть продолжена до тех пор, пока не произойдут ощутимые изменения политического курса Грузии и не будут проведены новые свободные и справедливые парламентские выборы. Документ «призывает представителей ЕС, государств-членов и депутатов Европарламента воздержаться от встреч с представителями режима, начиная с нынешнего де-факто президента; вновь признает Саломе Зурабишвили легитимным президентом Грузии и представителем грузинского народа; приветствует ее усилия по мирному возвращению страны на путь демократического и европейского развития».



В проекте резолюции Европарламент также отмечает, что «запланированные на осень 2025 года муниципальные выборы станут еще одним испытанием для устойчивости демократии и политического плюрализма в Грузии. Он призывает оппозицию воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы отразить единство грузинского народа в пользу демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано на мирных протестах против манипуляций с парламентскими выборами и репрессий. Также призывает обеспечить, чтобы муниципальные выборы прошли в улучшенной избирательной среде, под наблюдением независимой и беспристрастной избирательной администрации и добросовестных международных наблюдателей, чтобы гарантировать действительно справедливый, свободный и прозрачный процесс.



Согласно тексту, Европарламент «приветствует решение Европейского совета приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц как первый шаг в ответ на негативные события в Грузии; вновь призывает Европейскую комиссию и Европейский совет пересмотреть безвизовый статус Грузии с возможностью его приостановки, если действия правящей партии не будут соответствовать стандартам демократического управления и свобод».







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