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Папуашвили встретился с министром иностранных дел Республики Узбекистан
08.07.2025 19:50
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова.
Стороны позитивно оценили многолетнее сотрудничество Грузии и Узбекистана и подчеркнули растущую динамику визитов. Было отмечено, что сегодняшняя встреча состоялась в рамках первого официального визита министра иностранных дел Узбекистана.
Шалва Папуашвили отметил плодотворный официальный визит в Узбекистан в прошлом году и выразил готовность принять ответный визит в Грузию председателей двух палат Олий Меджлиса Узбекистана.
Шалва Папуашвили выразил благодарность Узбекистану за решительную поддержку территориальной целостности Грузии.
Стороны отметили важную роль парламентов в развитии двусторонних отношений. Особое внимание было уделено меморандуму, подписанному между законодательными органами двух стран, а также обменам между группами дружбы, комитетами и парламентскими администрациями.
На встрече обсуждалось сотрудничество между Грузией и Узбекистаном в сфере транспорта с целью более полного использования потенциала Среднего коридора и улучшения связей с Центральной Азией.
Стороны сосредоточили внимание на дальнейшем укреплении связей между людьми, в том числе посредством активных культурных и образовательных обменов.
На встрече была отмечена важность открытия посольства Республики Узбекистан в Грузии.
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