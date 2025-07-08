Глава МИД Узбекистана находится с визитом в Грузии

08.07.2025 19:38





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым, который находится со своим первым официальным визитом в Тбилиси.



По данным министерства иностранных дел Грузии, министры иностранных дел двух стран обсудили дружественные отношения и партнерство между Грузией и Узбекистаном. Были отмечены недавние визиты на высоком уровне, которые способствовали дальнейшему укреплению отношений.



«Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Было подчеркнуто совместное сотрудничество Грузии и Узбекистана в развитии среднего коридора, соединяющего Восток и Запад. Кроме того, была высоко оценена работа комиссии по межправительственному экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном. На встрече была отмечена особая роль парламентского сотрудничества, а также необходимость углубления отношений в сферах культуры, образования, науки, туризма и спорта. Разговор был посвящен сложной ситуации на оккупированных территориях Грузии.



Министры также обсудили обстановку в области безопасности в регионе и подчеркнули необходимость обеспечения мира и стабильности. После встречи была подписана программа сотрудничества на 2025-2026 годы между министерством иностранных дел Грузии и министерством иностранных дел Республики Узбекистан, которую подписали Мака Бочоришвили с грузинской стороны и Бахтиёр Саидов с узбекской стороны», — отмечается в информации МИД.



По данным министерства иностранных дел, министр иностранных дел Узбекистана также встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили, министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.







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