Кобахидзе: В отношении Франции и Албании европейская бюрократия призывает не власти предпринять определенные шаги
В Грузии подстрекали протестующих, в том числе участников насильственных акций — Было множество фальсификаций: участников насильственных акций объявляли мирными протестующими, что является фарсом, к которому мы привыкли — Подобного фарса не разыгрывали в отношении Франции и Албании, и это от начала до конца обусловлено политическими мотивами, — так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил масштабные протестные акции во Франции, Албании и других европейских странах.
По его словам, европейская бюрократия призывала не власти европейских стран предпринимать определённые шаги, а самих протестующих, что, по мнению Кобахидзе, свидетельствует об ином подходе «евробюрократии» к ситуации в Грузии.
«Двойные стандарты очевидны. В том числе в заявлениях как в отношении Франции, так и Албании европейская бюрократия призывала не власти предпринимать определённые шаги, а протестующих — воздерживаться от конкретных действий. В Грузии же подстрекали протестующих, в том числе участников насильственных акций. Было множество фальсификаций: участников насильственных акций объявляли мирными протестующими, что является фарсом, к которому мы привыкли.
Подобного фарса не разыгрывали в отношении Франции и Албании, и это от начала до конца обусловлено политическими мотивами. Главное — справедливость, взвешенный подход и правильные заявления, чего мы в нашем случае не наблюдаем.
Мы желаем европейским странам мира и спокойствия. Это наше пожелание европейским народам и странам», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- В GNERC пройдут слушания по аварийным отключениям электроэнергии в Грузии
- Делегация Комитета по интеграции с Европой Парламента Грузии проводит встречи в Сенате Чешской Республики
- Адвокаты призвали правительство начать работу над всеобщей амнистией
- Посольство Грузии в США приняло делегацию Патриархии и представителей диаспоры
- Кавелашвили наградил пятерых сотрудников Национальной службы статистики медалью Чести
- Кобахидзе: Мы хотим, чтобы Конституционный суд полностью удовлетворил иск