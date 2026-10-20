В Грузии подстрекали протестующих, в том числе участников насильственных акций — Было множество фальсификаций: участников насильственных акций объявляли мирными протестующими, что является фарсом, к которому мы привыкли — Подобного фарса не разыгрывали в отношении Франции и Албании, и это от начала до конца обусловлено политическими мотивами, — так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил масштабные протестные акции во Франции, Албании и других европейских странах.

По его словам, европейская бюрократия призывала не власти европейских стран предпринимать определённые шаги, а самих протестующих, что, по мнению Кобахидзе, свидетельствует об ином подходе «евробюрократии» к ситуации в Грузии.

«Двойные стандарты очевидны. В том числе в заявлениях как в отношении Франции, так и Албании европейская бюрократия призывала не власти предпринимать определённые шаги, а протестующих — воздерживаться от конкретных действий. В Грузии же подстрекали протестующих, в том числе участников насильственных акций. Было множество фальсификаций: участников насильственных акций объявляли мирными протестующими, что является фарсом, к которому мы привыкли.